OpenAI представила ИИ-агента ChatGPT Work для рабочих задач

Компания OpenAI выпустила ИИ-агента ChatGPT Work, предназначенного для выполнения длительных рабочих задач. Сервис объединяет возможности чат-бота ChatGPT и инструмента для программирования Codex, работая на базе новой модели GPT-5.6. об этом сообщает Коммерсантъ.

ChatGPT Work способен анализировать информацию, создавать документы, презентации, сайты и приложения, а также выполнять многоэтапные задания в браузере. В компьютерной версии агент с разрешения пользователя получает доступ к локальным файлам и приложениям. Встроенный браузер позволяет взаимодействовать с сайтами, онлайн-сервисами и файлами из интернета.

Сервис начал распространяться среди подписчиков ChatGPT Pro, Enterprise и Edu. Доступ для пользователей тарифов Plus и Business планируется открыть в ближайшие дни. OpenAI также представила отдельное приложение ChatGPT для компьютеров и функцию размещения созданных при помощи агента сайтов.