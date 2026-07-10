Из-за концерта Газманова в аэропорт Казани пустят дополнительные поезда

10 июля в МВЦ «Казань Экспо» состоится концерт Олега Газманова. В связи с этим до аэропорта Казани запустят дополнительные поезда. об этом сообщает Вечерняя Казань.

Первый состав отправится из Казани в 18:10 и прибудет в аэропорт в 18:39. Обратный поезд выедет из воздушной гавани в 21:40 и прибудет в столицу Татарстана в 22:09. Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в РЖД.

Ранее сообщалось, что из-за повышенного спроса назначен дополнительный поезд до Москвы. Он будет курсировать в отдельные даты с июля по сентябрь.