Иван Копылов призвал сохранять диалоги ИИ из-за блокировок

Ведущий разработчик MWS AI ("МТС Web Services") Иван Копылов рекомендует российским пользователям и компаниям сохранять диалоги с искусственным интеллектом отдельно. Это связано с риском потери доступа к аккаунтам из-за ограничений со стороны американских компаний. сообщает Царьград.

По словам Копылова, архивирование ИИ-диалогов так же важно, как сохранение электронной почты и документов. "Русские и российские компании должны быть готовы к потенциальной потере доступа к своим аккаунтам в любой момент. Поэтому к ИИ-диалогам следует относиться не как к постоянному архиву, а как к рабочей среде, требующей регулярного сохранения и переноса данных", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что не стоит хранить единственную копию важных данных в ИИ-чате. Стратегии, исследования, коды, юридические формулировки, промпты, базы идей, сценарии, медиапланы и корпоративную экспертизу нужно переносить в отдельные файлы, базы знаний или внутренние документы.

Копылов также посоветовал регулярно экспортировать историю диалогов, сохранять ключевые чаты в текстовом формате и создавать отдельные документы с важными промптами и результатами. Особое внимание этим рекомендациям стоит уделить в долгосрочных проектах, где модель уже обладает полным контекстом — обсуждением продукта, тональностью бренда, позиционированием, списком источников, редакционными правилами и структурой проекта. Такой контекст лучше формулировать отдельно в виде краткого брифа, который можно импортировать в другой сервис.

Кроме того, он предложил компаниям сформировать внутреннюю базу знаний, способную интегрироваться с различными моделями, и использовать ИИ как инструмент, а не единое хранилище знаний.