Новости Татарстана

В Татарстане за 11 июля произошло шесть пожаров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

За 11 июля в Татарстане зафиксировано шесть пожаров. Два из них случились в жилом секторе, еще один — из-за горения тополиного пуха, сухой травы и мусора, сообщает МЧС. сообщает Реальное время.

Пожарно-спасательные подразделения за сутки совершили 13 выездов на ложные вызовы и шесть раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Также спасатели пять раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики зарегистрировано одно происшествие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Технологии

день назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

какую траву боятся тараканы в квартире

Технологии

14 часов назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Новости России

день назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

монтаж тепловой завесы расценка в смете в Екатеринбурге

Бизнес новости Казани

16 часов назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

Польза

18 часов назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Наука

день назад

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках
Здоровье
2 часа назад

Татарстан начал капремонт станции скорой помощи в Рубежном

Специалисты из Татарстана начали капитальный ре...

Польза

3 минуты назад

Один ответ на вопрос «Как дела?» может многое изменить: фраза для богатства и внутренней гармонии

Технологии

час назад

Психиатр предупредил об опасности постоянного скроллинга

Автоновости Казани и Мира

час назад

Огромная очередь на заправку «Газпрома» в Казани попала на видео

Наука

2 часа назад

Ученые предсказывают извержения вулканов с помощью дронов
В Татарстане до сентября закроют дорогу Алексее...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане до сентября закроют дорогу Алексеевское – Билярск

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани задержаны 29 рейсов, 7 отменены

Армия и оружие

4 часа назад

В Татарстане из-за угрозы БПЛА ограничена работа аэропортов

Технологии

4 часа назад

В «Бюро 1440» назвали главную пользу спутникового интернета
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом