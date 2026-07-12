В Татарстане за 11 июля произошло шесть пожаров

За 11 июля в Татарстане зафиксировано шесть пожаров. Два из них случились в жилом секторе, еще один — из-за горения тополиного пуха, сухой травы и мусора, сообщает МЧС. сообщает Реальное время.

Пожарно-спасательные подразделения за сутки совершили 13 выездов на ложные вызовы и шесть раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Также спасатели пять раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики зарегистрировано одно происшествие.