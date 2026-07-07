Уборка озимых в Татарстане начнется в июле

В Татарстане аграрии приступят к уборке озимых культур в июле. Погода благоприятствует: обильные дожди в конце июня пошли на пользу растениям, хотя и затянули кормозаготовку.

В Алькеевском районе посевы в хорошем состоянии, несмотря на частые осадки. В Буинском районе урожай ожидается на уровне прошлого года благодаря яровым культурам. В Тетюшском районе техника готовится к уборке, которая также начнется в июле.

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров рекомендовал хозяйствам создать запас топлива на 10–14 дней. Крупные нефтяные компании выделили 140 тыс. тонн льготного дизтоплива — этого хватит на все полевые работы. Обеспеченность топливом в районах составляет в среднем 60% от потребностей.

В республике уже скошено 72% многолетних трав. Отстающим районам грозит потеря питательности кормов.