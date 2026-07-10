МТС лидирует в исследовании технологий шумоподавления

МТС показала лучшие результаты в сравнительном исследовании технологий шумоподавления в звонке, проведенном J’son & Partners Consulting. Авторы изучили шесть решений, включая единственный на российском рынке отдельный сервис шумоподавления мобильного оператора, а также встроенные функции флагманских смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и наушников AirPods Pro. об этом сообщает Ведомости.

В ходе работы было выполнено 1440 замеров и 720 экспериментов в четырех шумовых сценариях — от офисного опенспейса до концертной площадки. В каждом звонке текст произносился дважды: обычным голосом и шепотом. Затем 30 участников оценивали понятность каждого варианта по четырехбалльной шкале.

При обычной громкости речи сервис МТС получил среднюю оценку 3,9 балла из четырех. Второе место заняло базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max с результатом 3,8 балла. Остальные решения, включая функцию «Изоляция голоса» на iPhone 17 Pro Max, а также шумоподавление AirPods Pro, Samsung S26 Ultra и Xiaomi 17T, набрали от 3,3 до 3,6 балла.

Более заметные различия проявились при тихой речи или шепоте. Этот сценарий аналитики считают наиболее сложным для алгоритмов, так как необходимо одновременно подавлять внешний шум и сохранять слабый голосовой сигнал. В таких условиях сервис МТС получил 3,3 балла, базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max — 2,8 балла, а остальные устройства — более низкие оценки.