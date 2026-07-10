Технологии

МТС лидирует в исследовании технологий шумоподавления

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

МТС показала лучшие результаты в сравнительном исследовании технологий шумоподавления в звонке, проведенном J’son & Partners Consulting. Авторы изучили шесть решений, включая единственный на российском рынке отдельный сервис шумоподавления мобильного оператора, а также встроенные функции флагманских смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и наушников AirPods Pro. об этом сообщает Ведомости.

В ходе работы было выполнено 1440 замеров и 720 экспериментов в четырех шумовых сценариях — от офисного опенспейса до концертной площадки. В каждом звонке текст произносился дважды: обычным голосом и шепотом. Затем 30 участников оценивали понятность каждого варианта по четырехбалльной шкале.

При обычной громкости речи сервис МТС получил среднюю оценку 3,9 балла из четырех. Второе место заняло базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max с результатом 3,8 балла. Остальные решения, включая функцию «Изоляция голоса» на iPhone 17 Pro Max, а также шумоподавление AirPods Pro, Samsung S26 Ultra и Xiaomi 17T, набрали от 3,3 до 3,6 балла.

Более заметные различия проявились при тихой речи или шепоте. Этот сценарий аналитики считают наиболее сложным для алгоритмов, так как необходимо одновременно подавлять внешний шум и сохранять слабый голосовой сигнал. В таких условиях сервис МТС получил 3,3 балла, базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max — 2,8 балла, а остальные устройства — более низкие оценки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

11 часов назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

как очистить стены от плесени

Технологии

6 часов назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

восковая депиляция цена в Москве

Важное в РТ

18 часов назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Новости России

19 часов назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi
Наука
минуту назад

Средневековые врачи считали безответную любовь болезнью

Средневековые врачи исламского мира считали без...

Афиша

час назад

Из-за концерта Газманова в аэропорт Казани пустят дополнительные поезда

Наука

час назад

Ученые допустили жизнь на планетах без смены дня

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам на выборах окажут помощь волонтеры-медики

Польза

час назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса
В Татарстане темпы программы «Наш двор» превыси...
Новости Татарстана
15 минут назад

В Татарстане темпы программы «Наш двор» превысили прошлогодние

Технологии

час назад

OpenAI представила ИИ-агента ChatGPT Work для рабочих задач

Новости Татарстана

2 часа назад

УФАС добивается отстранения главы исполкома Кукморского района за рекламу

Технологии

2 часа назад

Эксперт перечислил признаки слежки через камеру ноутбука или смартфона
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом