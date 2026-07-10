Эксперт Алабин: личные данные в паролях — проблема безопасности

Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин в беседе с KP.RU рассказал о создании надёжных паролей. Многие пользователи, по его словам, используют легко доступную информацию: даты рождения или номера домов. Такой подход делает пароли уязвимыми для взлома. сообщает Абзац.

Хороший пароль должен содержать символы разного регистра, спецсимволы и цифры. Важно придумать уникальную последовательность, не связанную с повседневной жизнью. Кроме того, для разных сервисов следует использовать разные пароли.

Эти меры помогают защитить личные данные в интернете.