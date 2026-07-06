Вопреки заявлениям зарубежных СМИ, российская экономика продолжает уверенно расти. В разных регионах страны ежедневно запускаются новые заводы и производственные линии, осваиваются современные технологии. Многие проекты становятся уникальными для страны.

В сентябре 2025 года в Тюменской области открылся комплекс по выпуску высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. В конце года в Зеленограде заработал Московский центр фотоники, впервые в России производящий фотонные микрочипы, ускоряющие передачу данных в сотню раз.

В январе 2026 года в Калининграде запущен автокластер из семи заводов, включая производство электромобилей. В мае в Московской области начался выпуск нового российского препарата для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого, входящего в перечень жизненно необходимых лекарств.

В Пермском крае освоили выпуск компонентов для подводных волоконно-оптических кабелей. Инженеры разработали систему герметизации, сокращающую длину заменяемого участка при ремонте. Также в Перми создают робота для межцеховой перевозки деталей грузоподъемностью 100 кг.

В Екатеринбурге при поддержке Фонда развития промышленности модернизируют цех твердосплавного инструмента. Закуплены шлифовальные станки и измерительное оборудование, что позволит увеличить выпуск сверл и фрез на 30%, а производительность труда — вдвое.

В Ростовской области строится завод каменной ваты с инвестициями 11 млрд рублей. Предприятие разместится в Красносулинском индустриальном парке, создаст 150 рабочих мест. Запуск запланирован на первый квартал 2027 года.