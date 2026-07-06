Лидером по выручке среди частных детсадов Казани стала сеть «Бала-сити». На ее долю пришлось 324,5 млн рублей из 507,5 млн, заработанных крупнейшими учреждениями. Это 64% от общей суммы. Сеть основана в 2015 году депутатом Госсовета Татарстана Альбиной Насыровой. За четыре года выручка выросла почти в 17 раз, а чистая прибыль — с 1,2 млн до 38,9 млн рублей.

На втором месте — «Фиолетовая корова» с общей выручкой 38,6 млн рублей. Детсад закрылся, но вместо него открылись ясли-сад. Чистая прибыль закрывшегося учреждения перед ликвидацией составляла менее 50 тыс. рублей, а ясли-сад завершили первый год с убытком более 2,2 млн. Владелица сети Диана Исхакова также владеет тремя компаниями, связанными с торговлей.

Третье место заняло ООО «Золотые бусины» предпринимательницы Ольги Бочкаревой. Выручка компании в 2025 году превысила 37,9 млн рублей, увеличившись почти втрое. Четвертую строчку занял православный детсад «Росток», а пятую — «Созвездие детства» с выручкой 24,8 млн рублей.

Среди других детсадов доходы значительно ниже: «Солнечный» заработал 16,7 млн, «Весна» — 11,3 млн, «Малинка скул» — 8,9 млн, «Всезнайка и КО» — 5,1 млн. Некоторые учреждения, работающие как ИП, не раскрывают доходы.

В Татарстане функционируют 35 негосударственных детсадов, где воспитываются 2401 ребенок. Большинство из них сосредоточено в Казани. Все имеют гослицензию. В 2026 году субсидии получают 12 частных детсадов, 7 школ с дошкольными группами и 7 ИП. На эти цели в бюджете заложено 180,15 млн рублей.

По словам представителей отрасли, главные преимущества частных садов — гибкий график, малочисленные группы и дополнительные услуги. Некоторые учреждения меняют формат, ориентируясь на спрос. Например, детсад «Солнечный» ликвидирован по решению учредителя, несмотря на прибыльность. Основательница объяснила это сменой сферы деятельности.