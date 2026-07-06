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Сколько заработали за год частные казанские детские сады

Служба новостей Автор статьи
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Лидером по выручке среди частных детсадов Казани стала сеть «Бала-сити». На ее долю пришлось 324,5 млн рублей из 507,5 млн, заработанных крупнейшими учреждениями. Это 64% от общей суммы. Сеть основана в 2015 году депутатом Госсовета Татарстана Альбиной Насыровой. За четыре года выручка выросла почти в 17 раз, а чистая прибыль — с 1,2 млн до 38,9 млн рублей.

На втором месте — «Фиолетовая корова» с общей выручкой 38,6 млн рублей. Детсад закрылся, но вместо него открылись ясли-сад. Чистая прибыль закрывшегося учреждения перед ликвидацией составляла менее 50 тыс. рублей, а ясли-сад завершили первый год с убытком более 2,2 млн. Владелица сети Диана Исхакова также владеет тремя компаниями, связанными с торговлей.

Третье место заняло ООО «Золотые бусины» предпринимательницы Ольги Бочкаревой. Выручка компании в 2025 году превысила 37,9 млн рублей, увеличившись почти втрое. Четвертую строчку занял православный детсад «Росток», а пятую — «Созвездие детства» с выручкой 24,8 млн рублей.

Среди других детсадов доходы значительно ниже: «Солнечный» заработал 16,7 млн, «Весна» — 11,3 млн, «Малинка скул» — 8,9 млн, «Всезнайка и КО» — 5,1 млн. Некоторые учреждения, работающие как ИП, не раскрывают доходы.

В Татарстане функционируют 35 негосударственных детсадов, где воспитываются 2401 ребенок. Большинство из них сосредоточено в Казани. Все имеют гослицензию. В 2026 году субсидии получают 12 частных детсадов, 7 школ с дошкольными группами и 7 ИП. На эти цели в бюджете заложено 180,15 млн рублей.

По словам представителей отрасли, главные преимущества частных садов — гибкий график, малочисленные группы и дополнительные услуги. Некоторые учреждения меняют формат, ориентируясь на спрос. Например, детсад «Солнечный» ликвидирован по решению учредителя, несмотря на прибыльность. Основательница объяснила это сменой сферы деятельности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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