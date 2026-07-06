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Санкт-Петербург примет международный этап космического конкурса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Санкт-Петербург примет международный этап конку...

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Санкт-Петербург примет международный этап конкурса «Вместе к звездам». Учащиеся из России и Китая будут совместно работать над космическими проектами, сообщает ТАСС.

На конкурс поступило 5097 заявок от российских школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 17 лет из 87 регионов. После онлайн-отбора финалисты приедут на образовательную смену, где объединятся в команды с китайскими участниками.

Очная смена пройдет в лицее «Физико-техническая школа им. Алферова». Участникам предстоит работать со спутниковыми данными, решать астрономические задачи, изучать основы космической связи и устройство малых космических аппаратов.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай расширяют программы студенческого обмена.

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