Математическое моделирование показало, что профилактический прием противовирусных средств способен сократить летальность среди медицинского персонала, работающего с лихорадкой Эбола, на две трети. К такому выводу пришли ученые, построившие модель, оценивающую эффективность превентивного использования лекарств для врачей и медсестер в очагах эпидемии.

Согласно расчетам, такая мера существенно уменьшает риск гибели среди тех, кто контактирует с зараженными. Вирус Эбола по-прежнему угрожает медработникам в эндемичных регионах, и профилактический прием препаратов может стать дополнительным инструментом защиты наряду со стандартными мерами предосторожности.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы основаны на теоретических расчетах и требуют проверки в реальных условиях. Тем не менее, полученные данные дают основания для оптимизма. Эксперты отмечают, что внедрение такой стратегии потребует организации поставок препаратов и обучения персонала, однако потенциальная польза от снижения смертности может оправдать затраты.