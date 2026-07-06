Противовирусные препараты снижают смертность врачей от Эболы на две трети
Математическое моделирование показало, что профилактический прием противовирусных средств способен сократить летальность среди медицинского персонала, работающего с лихорадкой Эбола, на две трети. К такому выводу пришли ученые, построившие модель, оценивающую эффективность превентивного использования лекарств для врачей и медсестер в очагах эпидемии.
Согласно расчетам, такая мера существенно уменьшает риск гибели среди тех, кто контактирует с зараженными. Вирус Эбола по-прежнему угрожает медработникам в эндемичных регионах, и профилактический прием препаратов может стать дополнительным инструментом защиты наряду со стандартными мерами предосторожности.
Авторы исследования подчеркивают, что их выводы основаны на теоретических расчетах и требуют проверки в реальных условиях. Тем не менее, полученные данные дают основания для оптимизма. Эксперты отмечают, что внедрение такой стратегии потребует организации поставок препаратов и обучения персонала, однако потенциальная польза от снижения смертности может оправдать затраты.
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