Заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов заявил, что российская цифровая экосистема находится на этапе формирования. До ее появления сохранится зависимость от зарубежных платформ. В качестве альтернативы он назвал отечественную операционную систему «Аврора».

По словам эксперта, для создания полноценной экосистемы потребуются значительные вложения. Необходимо сформировать армию разработчиков, обеспечить поддержку и рекламу. Он отметил, что такие разработки уже ведутся, и выразил надежду на государственное спонсирование.

Климов подчеркнул, что российские ОС пока менее функциональны, но постепенно набирают магазины приложений и становятся удобнее. С 6 июля 2026 года на российских сайтах перестали работать кнопки входа через Apple ID и Google. Эксперт добавил, что это не требует замены телефонов.