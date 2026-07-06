«Цифровая экосистема»: в МИФИ назвали, что ослабит зависимость от зарубежного ПО
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Заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов заявил, что российская цифровая экосистема находится на этапе формирования. До ее появления сохранится зависимость от зарубежных платформ. В качестве альтернативы он назвал отечественную операционную систему «Аврора».
По словам эксперта, для создания полноценной экосистемы потребуются значительные вложения. Необходимо сформировать армию разработчиков, обеспечить поддержку и рекламу. Он отметил, что такие разработки уже ведутся, и выразил надежду на государственное спонсирование.
Климов подчеркнул, что российские ОС пока менее функциональны, но постепенно набирают магазины приложений и становятся удобнее. С 6 июля 2026 года на российских сайтах перестали работать кнопки входа через Apple ID и Google. Эксперт добавил, что это не требует замены телефонов.
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