Новости Казани

На Волге в Казани гидроцикл и катамаран врезались друг в друга

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На Волге в Казани произошло столкновение гидроцикла с катамараном. Инцидент случился вечером 5 июля в районе пляжа «Локомотив». Сообщение поступило в МЧС через систему «ГЛОНАСС-112» в 22:20.

В результате аварии пострадал водитель гидроцикла 1997 года рождения. Его госпитализировали с порезом нижней челюсти и артериальным кровотечением.

Причиной происшествия названо нарушение правил плавания на маломерных судах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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