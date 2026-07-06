На Волге в Казани произошло столкновение гидроцикла с катамараном. Инцидент случился вечером 5 июля в районе пляжа «Локомотив». Сообщение поступило в МЧС через систему «ГЛОНАСС-112» в 22:20.

В результате аварии пострадал водитель гидроцикла 1997 года рождения. Его госпитализировали с порезом нижней челюсти и артериальным кровотечением.

Причиной происшествия названо нарушение правил плавания на маломерных судах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.