Технологии

Минцифры хочет ускорить мобильный интернет в России с помощью ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Минцифры планирует массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасли. Это следует из материалов ведомства, направленных на межведомственное согласование в рамках актуализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Предполагается, что ИИ повысит скорость мобильного интернета за счет создания национальных платформ для управления сетями, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки.

Пилотные проекты российских операторов уже показали рост пропускной способности сетей на 20–30% и снижение задержек на 50%, сообщается в документах Минцифры. По словам эксперта НТИ по беспроводной связи Олега Яблокова, применение ИИ действительно позволяет увеличить скорость интернета за счет повышения пропускной способности на 20–30%, как демонстрируют тесты.

На сотовых сетях ИИ управляет распределением трафика, оптимизацией радиопараметров и диагностикой сбоев в реальном времени, автоматически перенастраивая ресурсы. Эффект достигается не только на сетях 5G, но и на действующем LTE — зарубежные кейсы, например у Ericsson и KDDI, фиксируют прирост пропускной способности в 4G, рассказал Яблоков «Известиям».

Российские операторы уже применяют ИИ для мониторинга и аналитики. В мире Deutsche Telekom с Google Cloud сократили время устранения крупных инцидентов с часов до минуты, что доказывает высокую эффективность этих решений уже сегодня, отметил эксперт.

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