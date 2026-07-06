Для Роскосмоса разработан инновационный электротягач. Его создали инженеры челябинского НТЦ «Приводная техника» и пермской компании «Механика». Машина способна перемещать составы массой до 500 тонн. Она уже применялась на Байконуре в проекте «Байтерек» для транспортировки ракеты-носителя «Союз-5» от монтажно-испытательного корпуса к стартовой площадке.

Масса «Союза-5» на старте — 535 тонн, длина — около 62 метров. Для такого гиганта требовался мощный, маневренный и экологически чистый тягач. Использовать дизельную технику вблизи заправленной ракеты опасно из-за выхлопных газов и риска искрения. Аккумуляторный тягач полностью соответствует требованиям заказчика.

Челябинские инженеры разработали для него тяговый электропривод и систему автоматики. Тяговый накопитель энергии на литий-железо-фосфатных батареях обеспечил полную автономность в зоне пуска. Также создана специальная система жидкостного охлаждения.

Преимущества машины — нулевой уровень выбросов, бесшумность и мгновенная готовность к движению без прогрева. Точное позиционирование достигается плавным регулированием электропривода. Повышенная надежность обеспечена резервированием ключевых элементов: даже при отказе части оборудования тягач сохраняет работоспособность, что исключает срыв транспортировки ракеты.