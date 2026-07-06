Технологии

На Урале для космодрома разработали инновационный электротягач

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Для Роскосмоса разработан инновационный электротягач. Его создали инженеры челябинского НТЦ «Приводная техника» и пермской компании «Механика». Машина способна перемещать составы массой до 500 тонн. Она уже применялась на Байконуре в проекте «Байтерек» для транспортировки ракеты-носителя «Союз-5» от монтажно-испытательного корпуса к стартовой площадке.

Масса «Союза-5» на старте — 535 тонн, длина — около 62 метров. Для такого гиганта требовался мощный, маневренный и экологически чистый тягач. Использовать дизельную технику вблизи заправленной ракеты опасно из-за выхлопных газов и риска искрения. Аккумуляторный тягач полностью соответствует требованиям заказчика.

Челябинские инженеры разработали для него тяговый электропривод и систему автоматики. Тяговый накопитель энергии на литий-железо-фосфатных батареях обеспечил полную автономность в зоне пуска. Также создана специальная система жидкостного охлаждения.

Преимущества машины — нулевой уровень выбросов, бесшумность и мгновенная готовность к движению без прогрева. Точное позиционирование достигается плавным регулированием электропривода. Повышенная надежность обеспечена резервированием ключевых элементов: даже при отказе части оборудования тягач сохраняет работоспособность, что исключает срыв транспортировки ракеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

чем полить борщевик чтобы избавиться от него

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

демонтаж зданий цена в Москве

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
31 минуту назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Технологии

4 минуты назад

МВД: мошенники устанавливают психологический контроль в три этапа

Бизнес новости Казани

20 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

56 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
час назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы
Гид по Казани
5 дней назад

Успеть этим летом: идеи, места и события для яркого сезона