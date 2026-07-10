Технологии

Эксперт раскрыл неочевидные способы продлить работу батареи смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперт Хорхе Агилар из MakeUseOf дал советы по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Автор издания MakeUseOf Хорхе Агилар поделился советами по увеличению времени автономной работы смартфонов. Он рекомендовал настроить автоматическое включение темного режима, особенно эффективного для устройств с OLED-экранами. пишет Вестатека.

Заряжать гаджет лучше не более чем на 80 процентов — это помогает сохранить максимальную емкость аккумулятора. В Android можно отключить системные анимации и визуальные эффекты, снижая нагрузку на процессор и батарею. Также стоит ограничить частоту обновления экрана до 60 герц: разница в плавности становится незаметной через несколько минут после отключения 120 герц.

Еще одна рекомендация — деактивировать функцию Always On Display, которая постоянно показывает часы и уведомления на заблокированном экране. Поддержание работы дисплея мешает телефону переходить в спящий режим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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