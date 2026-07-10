Эксперт раскрыл неочевидные способы продлить работу батареи смартфона
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Автор издания MakeUseOf Хорхе Агилар поделился советами по увеличению времени автономной работы смартфонов. Он рекомендовал настроить автоматическое включение темного режима, особенно эффективного для устройств с OLED-экранами. пишет Вестатека.
Заряжать гаджет лучше не более чем на 80 процентов — это помогает сохранить максимальную емкость аккумулятора. В Android можно отключить системные анимации и визуальные эффекты, снижая нагрузку на процессор и батарею. Также стоит ограничить частоту обновления экрана до 60 герц: разница в плавности становится незаметной через несколько минут после отключения 120 герц.
Еще одна рекомендация — деактивировать функцию Always On Display, которая постоянно показывает часы и уведомления на заблокированном экране. Поддержание работы дисплея мешает телефону переходить в спящий режим.
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