Число самозанятых в Татарстане выросло вдвое за два года

За два года количество самозанятых в Татарстане удвоилось: с 234,3 тысячи в 2023 году до 477,6 тысячи к июню 2025-го. Такие данные приведены в проекте постановления комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам. об этом сообщает БИЗНЕС Online.

На начало 2023 года в республике насчитывалось 234,3 тысячи самозанятых. В 2024-м их стало 306,1 тысячи, в 2025-м — 355,5 тысячи, а к 1 января 2026 года — 446,9 тысячи человек. К 1 июня текущего года показатель достиг 477,6 тысячи.

С момента введения налога на профессиональный доход в 2018 году самозанятые Татарстана выдали более 229,7 миллиона чеков. Их совокупный доход превысил 340,7 миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов составила 13,2 миллиарда.

Ставки налога для самозанятых: 4% с доходов от физических лиц и 6% — от компаний, годовой лимит — 2,4 миллиона рублей. В 2025 году плательщики НПД перечислили в бюджет России 136 миллиардов рублей, задекларировав доходы более чем на 3 триллиона рублей. Общее число плательщиков в стране достигло 12 миллионов человек.