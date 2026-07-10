Завершен важный этап реставрации Петропавловского собора в Казани

В Казани завершилась реставрация нижнего храма Петропавловского собора, который в 2026 году отметит 300-летие со дня освящения. Работы в храме Сретения Господня длились два года, и 12 июля митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил два придела. Северный придел, посвященный иконе «Неопалимая Купина», после пожара 1847 года стал символом защиты от огня — с тех пор возгораний в соборе не было. сообщает Inkazan.

Подъем на колокольню — испытание для смелых: четыре яруса с крутой винтовой лестницей. На первом ярусе покоится прах купца Михляева, построившего собор в память о визите Петра I. На втором ярусе планируют открыть музей, а на четвертом — звонницу с 13 новыми колоколами, отлитыми взамен утраченных в 1930-е годы. С высоты 49 метров открывается панорама Казани.

Главное открытие реставраторов — уникальная настенная живопись XVIII–XIX веков, обнаруженная под девятью слоями краски. Изображения евангелистов и Воскресения Христова в гризайльных рамах восстановили по контракту на 45,8 млн рублей. На одном участке стены оставили нетронутый фрагмент, чтобы посетители могли увидеть все исторические слои.

Масштабные работы по спасению собора начались в 2016 году из-за аварийного состояния: колокольня накренилась, как «казанская пизанская башня», из-за карстовых пород. Фундамент укрепили инъекциями микроцемента, затем обновили фасады, кровлю, кресты и фасадные иконы. В 2024 году завершили реставрацию колокольни, восстановив часы и инженерные системы.

Сегодня при соборе действует центр для детей-инвалидов «Забота». В планах — реставрация верхнего храма, церкви Космы и Дамиана, дома Михляева и исторической ограды 1890 года.