Сказочный состав заглянет в Казань и Набережные Челны в декабре

Празднично оформленный поезд Деда Мороза в рамках новогоднего путешествия сделает остановки в двух городах Татарстана. В Казань состав прибудет 14 декабря, а днем ранее, 12 декабря, его смогут увидеть жители Набережных Челнов. В каждом городе поезд пробудет один день, посещение будет организовано по билетам, также для гостей подготовят анимационную программу.

Маршрут сказочного состава стартует 8 ноября 2026 года из Великого Устюга и завершится 9 января 2027-го. За 63 дня поезд преодолеет путь через 65 городов в 36 регионах России. Новогоднюю ночь Дед Мороз встретит в Ярославле, а в Москве состав остановится на два дня — 2 и 3 января на Киевском вокзале. В Санкт-Петербурге поезд будет находиться 6 и 7 января на вокзале Новый Петергоф.

Поезд Деда Мороза представляет собой передвижную резиденцию главного новогоднего волшебника. В составе — сказочная деревня, вагон-кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников. Часть развлечений доступна всем посетителям на станциях, другие — только по отдельным билетам с программой.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. Ожидается, что в этом году он вновь подарит праздничное настроение жителям и гостям Татарстана.