Новости Казани

Сказочный состав заглянет в Казань и Набережные Челны в декабре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Поезд Деда Мороза посетит Казань и Набережные Ч...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Празднично оформленный поезд Деда Мороза в рамках новогоднего путешествия сделает остановки в двух городах Татарстана. В Казань состав прибудет 14 декабря, а днем ранее, 12 декабря, его смогут увидеть жители Набережных Челнов. В каждом городе поезд пробудет один день, посещение будет организовано по билетам, также для гостей подготовят анимационную программу.

Маршрут сказочного состава стартует 8 ноября 2026 года из Великого Устюга и завершится 9 января 2027-го. За 63 дня поезд преодолеет путь через 65 городов в 36 регионах России. Новогоднюю ночь Дед Мороз встретит в Ярославле, а в Москве состав остановится на два дня — 2 и 3 января на Киевском вокзале. В Санкт-Петербурге поезд будет находиться 6 и 7 января на вокзале Новый Петергоф.

Поезд Деда Мороза представляет собой передвижную резиденцию главного новогоднего волшебника. В составе — сказочная деревня, вагон-кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников. Часть развлечений доступна всем посетителям на станциях, другие — только по отдельным билетам с программой.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. Ожидается, что в этом году он вновь подарит праздничное настроение жителям и гостям Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

3 часа назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

обработка грибка на стенах

Не у нас

6 часов назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

9 часов назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

литьё из металла на заказ в Москве

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

21 час назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

18 часов назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки
Лайфхаки
35 минут назад

2 буквы на колбасе для оливье: как выбрать, чтобы салат не стал кашей

Как выбрать колбасу для оливье, чтобы салат дер...

Кулинария

24 минуты назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

Интересно

час назад

Набивные стеллажи для склада: когда плотность важнее доступа

Не у нас

час назад

У побережья Дагестана выявили снижение уровня кислорода в Каспии
В Казани раскрыли подпольное казино на улице Ха...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани раскрыли подпольное казино на улице Халтурина

Не у нас

час назад

Гвозди и клей помогли раскрыть особенности золотой находки в Германии

Не у нас

час назад

Бориславский рассказал о риске взлома умных домов ИИ-червями

Не у нас

2 часа назад

Вороны принимают решения вдвое быстрее людей, показало исследование
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров