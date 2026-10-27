В Аксубаевском районе после ремонта открыли участок дороги до Нурлата

В Аксубаевском районе Татарстана завершили реконструкцию участка автодороги «Чистополь – Аксубаево – Нурлат» между селами Старое Мокшино и Малое Сунчелеево. Протяженность обновленного отрезка составила 5,3 километра, работы велись в рамках народной программы «Единой России» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили на официальном портале партии.

Реконструкция началась весной. Дорожники расчистили территорию, выровняли земляное полотно и укрепили проблемные участки. Особое внимание уделили водоотведению: обновили кюветы и трубы, чтобы вода не размывала покрытие, уложили песчаную подушку и щебень. Само покрытие сделали многослойным асфальтобетонным — с несущим нижним слоем и износостойким верхним, что должно обеспечить долгий срок службы. Также установили дорожные знаки, нанесли разметку и смонтировали ограждения.

После реконструкции дорога приведена в нормативное состояние, повысилась ее пропускная способность и уровень безопасности. Движение по участку уже открыто.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что эта трасса связывает три района, входящих в его избирательный округ. По его словам, для местных жителей это прямая дорога к районному центру, врачам, школам и работе. Депутат подчеркнул, что здесь не просто уложили новый асфальт, но и обустроили водоотведение, установили знаки и ограждения. Он также добавил, что работы по приведению всей дороги между Чистополем, Аксубаевом и Нурлатом в нормативное состояние будут продолжены.