Лучшие игры десятилетия в жанре симулятора — подробности

Подробности события, посвященного лучшим играм десятилетия в жанре симулятора, стали известны. Игра 2024 года, как и предыдущие части, с высокой точностью воспроизводит все этапы сельского хозяйства. Это включает посев семян, организацию логистики и построение цепочек поставок. Все эти процессы необходимы для получения прибыли от урожая.