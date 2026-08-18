Новости Татарстана

Sany локализует производство спецтехники в Бугульме

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайский машиностроительный гигант Sany обоснуется в Татарстане: производство спецтехники откроют в Бугульминском районе, а соглашение с районом подпишут уже 18 августа.

О планах компании рассказал глава республиканского Минпромторга Олег Коробченко на сессии «Бизнес-диалог: Россия и Китай». По его словам, Sany уже прорабатывает локализацию. «Надеюсь, мы сделаем хороший продукт, — отметил министр, — а мы поможем реализовать его по всей России и в странах СНГ».

Переговоры шли не один год: еще в 2017-м Рустам Минниханов во время визита в КНР предлагал Sany совместный выпуск стройтехники, в 2023-м он снова поднимал эту тему.

Sany — крупнейший китайский и пятый по величине мировой производитель строительного оборудования. В портфеле — бетонная техника, буровые установки, гусеничные краны, экскаваторы, портовые и дорожные машины. Российская «дочка» компании работает в Москве с 2007 года.

На форуме зашла речь и об общем товарообороте РФ и КНР: за полгода он достиг $159 млрд. А в логистике осваивают новые арктические маршруты — в этом сезоне контейнеровозы впервые зайдут в Мурманск.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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