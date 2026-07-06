В мае 2025 года объем выпуска нефтепродуктов в Татарстане сократился на 13,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Индекс промышленного производства за май составил 86,8% к уровню 2024-го. За январь–май падение достигло 0,7%.

На долю кокса и нефтепродуктов приходится 21,1% от всего объема товаров собственного производства республики — это самая крупная позиция. Далее идут химпром (8,3%) и выпуск автотранспорта, прицепов и полуприцепов (5,8%).

С 23 по 29 июня в регионе подорожали все виды топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизель. Средняя цена бензина за неделю выросла с 67,92 до 68,89 рубля.