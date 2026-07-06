Бизнес новости Казани

Производство нефтепродуктов в мае снизилось в Татарстане на 13,2%

Служба новостей Автор статьи
В мае 2025 года производство нефтепродуктов в Т...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В мае 2025 года объем выпуска нефтепродуктов в Татарстане сократился на 13,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Индекс промышленного производства за май составил 86,8% к уровню 2024-го. За январь–май падение достигло 0,7%.

На долю кокса и нефтепродуктов приходится 21,1% от всего объема товаров собственного производства республики — это самая крупная позиция. Далее идут химпром (8,3%) и выпуск автотранспорта, прицепов и полуприцепов (5,8%).

С 23 по 29 июня в регионе подорожали все виды топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизель. Средняя цена бензина за неделю выросла с 67,92 до 68,89 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

погибают ли клопы при стирке в стиральной машине

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

обучение парикмахерскому искусству в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Польза

день назад

Один простой приём — и смородина выглядит крепче: три причины использовать соду под кустами
Наука
14 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
48 минут назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год

Армия и оружие

11 часов назад

Ветеранов СВО в Казани обучают на операторов дронов и слесарей

Технологии

12 часов назад

Роскомнадзор опроверг блокировку Amazon CloudFront
Гид по Казани
5 дней назад

Всё для питомцев: от груминга до лучших кормов