Ненастное завершение выходных ожидает Татарстан

В Татарстане в воскресенье ожидается ухудшение погоды. Республику накроют кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и градом. Порывы юго-западного ветра могут достигать 16–21 метра в секунду, предупредили в Гидрометцентре. Температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В Казани столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов. сообщает Новый Век.