Новости Татарстана

Ненастное завершение выходных ожидает Татарстан

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане в воскресенье ожидаются дожди, гро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане в воскресенье ожидается ухудшение погоды. Республику накроют кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и градом. Порывы юго-западного ветра могут достигать 16–21 метра в секунду, предупредили в Гидрометцентре. Температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В Казани столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов. сообщает Новый Век.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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