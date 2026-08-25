Руслан Гаджиев на Клубе кадровиков: «Электронная доска почета - элемент патриотического воспитания»

25 августа в Зеленодольске прошло четвертое заседание Клуба кадровиков «Главное – это люди», ставшего продолжением созданного в Татарстане по Указу Раиса проект Электронной доски почета. В Центре культурного развития города центральной темой обсуждения стал вопрос поддержки участников и ветеранов СВО.

В Республике Татарстан по национальному проекту «Кадры» действуют 90 обучающих программ и отдельно 9 - для участников СВО, от инструктора по лечебной физкультуре до оператора беспилотных систем. В этом году прошли обучение более 140 человек из числа участников СВО.

- В городе трудовой доблести очередное заседание клуба кадровиков мы совместили с заседанием рабочей группы по трудоустройству участников специальной военной операции. Сегодня это одни из главнейших вопросов, куда возвращаются наши ребята, где они будут трудоустроены, как они будут адаптированы, какие программы поддержки предлагают сегодня кадровые службы и работодателю, и тем, кто сегодня демобилизуется, кто возвращается к мирной жизни, - отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Сегодня существует различные меры поддержки работодателей. Так, предприятиям, которые трудоустраивают участников СВО с инвалидностью, обустраивают им рабочие место, государство предоставляет компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Среди крупных предприятий Зеленодольска и небольших индивидуальных предпринимателях есть те, кто пользуется этой поддержкой. Важно, чтобы инициативы отдельных предприятий и компаний были доступны и известны коллегам для создания общей практики по этим вопросам.

- Клуб кадровиков - инициатива Министерства труда, занятости и социальной защиты республики - очень своевременная. У нас концентрация крупных, оборонных предприятий, в то же время много и других бизнесов. Важно было посмотреть на наших коллег, на новые молодые предприятия, которые вливаются в нашу большую семью района для того, чтобы появлялось наставничество, - рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В Татарстане системно налажена работа по адаптации участников СВО, отметил депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев, также выступивший на Клубе кадровиков. Особенно он выделил инициативу по созданию в Татарстане Электронной доски почета, запущенной по Указу Раиса республики Рустама Минниханова.

- Сегодня чествование человека труда вышло на новый уровень. Создание Электронной доски почета в Татарстане - очень позитивная инициатива. Те люди, кто внес вклад в развитие района, республики, страны - их должна знать вся страна, особенно подрастающее поколение, потому что это один из элементов патриотического воспитания, - заявил Руслан Гаджиев.

В завершение встречи 34 лауреата получили свидетельства Электронной доски почета Республики Татарстан. Напомним, Указ о ее создании 1 мая, в День труда, подписал Раис республики Рустам Минниханов. На ресурсе по адресу gordost.tatar.ru уже размещены имена почти 15 тысяч татарстанцев из различных сфер.