Технологии

Роскомнадзор опроверг блокировку Amazon CloudFront

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В пресс-службе Роскомнадзора рассказали «Ъ», что ведомство не ограничивает доступ к CDN-сервису Amazon CloudFront. Ранее разработчики и игроки сообщали о проблемах с подключением к платформе.

По данным портала Detector404, 3 июля часть пользователей не могла подключиться к серверам Epic Games, а затем — к платформе FACEIT. Вечером 4 июля наблюдались сбои в работе Roblox, а днём 6 июля поступили жалобы на перебои в PUBG: BATTLEGROUNDS.

В Роскомнадзоре отметили, что технические неполадки не связаны с действиями регулятора. Причины сбоев выясняются разработчиками платформ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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