Роскомнадзор опроверг блокировку Amazon CloudFront

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали «Ъ», что ведомство не ограничивает доступ к CDN-сервису Amazon CloudFront. Ранее разработчики и игроки сообщали о проблемах с подключением к платформе.

По данным портала Detector404, 3 июля часть пользователей не могла подключиться к серверам Epic Games, а затем — к платформе FACEIT. Вечером 4 июля наблюдались сбои в работе Roblox, а днём 6 июля поступили жалобы на перебои в PUBG: BATTLEGROUNDS.

В Роскомнадзоре отметили, что технические неполадки не связаны с действиями регулятора. Причины сбоев выясняются разработчиками платформ.