Режиссер Федор Бондарчук приехал в Казань

Федор Бондарчук сегодня днем приехал в Казань и сразу отправился в Казанский кремль. Там в административном здании у него состоялся прием. Подробности встречи пока не разглашаются, сообщает источник «БИЗНЕС Online».

Это не первый визит режиссера в столицу Татарстана. В сентябре 2023 года он вместе с Жорой Крыжовниковым встречался с раисом Рустамом Миннихановым. Тогда кинематографисты объясняли, что их сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» — это две разные вещи.

Многосерийный фильм с Иваном Янковским, уроженцем Нурлата Рузилем Минекаевым и Леоном Кемстачем — собирательный сюжет из криминальной жизни России 1990-х. В казанском Кремле тогда считали, что в республике есть гораздо более интересные истории, которые заслуживают экранизации. В итоге съемки в регионе запретили, и они прошли в Ярославле.