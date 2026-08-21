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Игорь Крутой рассказал, почему «Новая волна» второй год подряд проходит в Казани

Служба новостей Автор статьи
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Председатель жюри международного конкурса «Новая волна» Игорь Крутой рассказал на красной дорожке в Казани, чем его покорила местная публика. По словам композитора, реакция зала на любую песню здесь просто сногсшибательная, и именно это заставляет артистов выкладываться на сто процентов.

За более чем двадцать лет фестиваль сменил три города — Юрмалу, Сочи и Казань, и у каждого из них своя атмосфера. В Юрмале, вспоминает Крутой, зрители наряжались и воспринимали вечер как светский выход. В Сочи всё было проще и демократичнее. А вот Казань, по его словам, дарит артистам сумасшедший драйв: даже те номера, которые обычно принимают с осторожностью, здесь публика встречает восторженно.

Крутой также отметил, что Казань пока привыкает к такому количеству звезд первой величины на одной сцене, но организация фестиваля и тёплый приём уже доказали: столица Татарстана справляется. Говоря о конкурсантах, председатель жюри подчеркнул: отбирают только по вокалу и профессионализму, без всякой политики. Он напомнил, что ещё с Раймондом Паулсом они договорились: никакой политики, никаких указаний, кто должен побеждать.

В этом году «Новая волна» проходит с 20 по 26 августа. За «Хрустальную волну» и призовой фонд в 9 миллионов рублей борются 12 молодых артистов из России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Жюри, помимо Крутого, — Филипп Киркоров, Игорь Матвиенко, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак, Anna Asti и другие. В программе — три конкурсных дня, трибьюты Юрия Антонова и Игоря Саруханова, вечер Раймонда Паулса и гала-концерты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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