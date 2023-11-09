Знаменитости
· Служба новостей

Есть большие проблемы, а тут одна говорильня: актриса Чурсина пояснила, почему отказалась участвовать в "Пусть говорят"

Есть большие проблемы, а тут одна говорильня: актриса Чурсина пояснила, почему отказалась участвовать в "Пусть говорят"

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Народная артистка СССР Людмила Чурсина категорически отказалась участвовать в "Пусть говорят" и объяснила свою позицию.
По ее словам, современное общество слишком часто лезет в чужую жизнь, обсуждает семьи, измены, внебрачных детей, что выглядит глубо на фоне действительно крупных проблем. Время, затраченное на обсуждение мелочей на "Пусть говорят", Чурсина считает потерянным зря.

"Когда огромная аудитория занимается частными вопросами, а в это время существуют большие проблемы, «болевые» и «горячие» точки, тратить время на подобные обсуждения я не хочу. Прогресс сделал из людей потребителей эпатажного контента. В наш век тело, душа, мысли — все «на продажу»", — заявила Людмила Чурсина.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Потратят и глазом не моргнут: как обеспеченные казанцы растят своих детей

службы дезинфекции от тараканов мо москвы

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

10 вариантов: чем заняться казанцам осенью 2023 года

монтаж трекового светильника цена в Москве

Лонгриды

14 часов назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

15 часов назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

Новости Татарстана

день назад

Поезд Деда Мороза в Казань в этом году не приедет

Новости Казани

день назад

Торт "Казань" попал в число сладких символов страны

Новости Татарстана

14 часов назад

Главный тренер «Рубина» рассказал о новых зимних трансферах

Лонгриды
4 дня назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Казани

54 минуты назад

В метро Казани в 2024 году хотят ввести оплату по биометрии

Интересное в Казани

день назад

Неочевидные интимные проблемы у женщин: гинеколог из Казани рассказала о самых распространенных случаях

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 11 человек, включая двух детей

Новости Казани

59 минут назад

Казань ожидает дождь и до +7 градусов
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
23 часа назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани проверяют студента на причастность к движению «Колумбайн»*

Новости Татарстана

14 часов назад

Главный тренер «Рубина» рассказал о новых зимних трансферах

Новости Татарстана

16 часов назад

Владимир Путин присвоил звание генерала полиции уроженцу из Татарстана

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией
Интересное в Казани
5 дней назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией