Есть большие проблемы, а тут одна говорильня: актриса Чурсина пояснила, почему отказалась участвовать в "Пусть говорят"

Народная артистка СССР Людмила Чурсина категорически отказалась участвовать в "Пусть говорят" и объяснила свою позицию.

По ее словам, современное общество слишком часто лезет в чужую жизнь, обсуждает семьи, измены, внебрачных детей, что выглядит глубо на фоне действительно крупных проблем. Время, затраченное на обсуждение мелочей на "Пусть говорят", Чурсина считает потерянным зря.

"Когда огромная аудитория занимается частными вопросами, а в это время существуют большие проблемы, «болевые» и «горячие» точки, тратить время на подобные обсуждения я не хочу. Прогресс сделал из людей потребителей эпатажного контента. В наш век тело, душа, мысли — все «на продажу»", — заявила Людмила Чурсина.

