Отметились четыре игрока: ХК Казани «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ 24 сентября

Хоккейный клуб Казани «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани проходила на стадионе «Татнефть Арена». Она завершилась со счетом 4:2 в пользу хоккеистов столицы Татарстана.

В команде гостей, несмотря на их проигрыш, были забиты шайбы такими игроками как Динар Хафизуллин и Вячеслав Лещенко. У казанцев же отметились Кирилл Петров, Никита Евсеев, Станислав Галиев и Илья Сафонов. Две результативные подачи были выполнены Александром Радуловым.