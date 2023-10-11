Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Обыграл всухую: «Нефтехимик» прервал серию поражений победой над «Витязем»

«Нефтехимик» 11 октября всухую обыграл подмосковный «Витязь» 11 и прервал серию поражений
Обыграл всухую: «Нефтехимик» прервал серию поражений победой над «Витязем»

Скриншот с прямой трансляции

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Хоккейный клуб Нижнекамска «Нефтехимик» разгромил у себя дома подмосковный «Витязь» в матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24. В результате команда прервала трехматчевую серию поражений в лиге.

Игра завершилась со счетом 3:0. В первом периоде гол забил Андрей Белозеров. Второй гол забил Булат Шафигуллин в начале второй двадцатиминутки, а третий - Лукаш Клок, который отличился в третьем периоде.

Пока что «Нефтехимик», даже после одержанной ими победы, остаются в подвале турнирной таблицы Восточной Конференции.

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