В Казани стартовал международный турнир по синхронному плаванию имени Светланы Ромашиной

Сегодня 17 декабря в Казани стартует ежегодный турнир по синхронному плаванию имени Светланы Ромашиной. Уже традиционно в соревнованиях примут участия спортсменки от 13 до 15 лет.

При этом сама Ромашина, которая по совместительству является семикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратная чемпионкой мира, а также 13-кратной чемпионкой Европы посетить турнир не сможет по причине того, что будет находиться в Абу-Даби на награждении лучшей спортсменки года по версии Международной федерации плавания (FINA). Вместе с ней награду получит и её напарница Светлана Колесниченко.



Фото: synchrorussia.ru

«К сожалению, в этот раз я не смогу присутствовать лично на турнире, потому что в это время буду находиться на награждении. Международная федерация плавания будет награждать меня и мою напарницу Светлану Колесниченко как лучших спортсменок в синхронном плавании 2021 года. На церемонии мы будем вместе с нашими тренерами Татьяной Данченко и Татьяной Покровской. А для участников Кубка обязательно запишу видео и извинюсь, что не смогу лично вручить Кубок» - заявила многократная олимпийская чемпионка в интервью спортивному радио «Движение».

Помимо премии от FINA, синхронистка также стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсменка года.

В этом году на Олимпийских играх в Токио Ромашина принесла нашей стране две золотые медали — в соревнованиях дуэтов и в составе группы. На чемпионате Европы в Будапеште Светлана завоевала три золотые медали — в выступлениях дуэтов (техническая и произвольная программы), а также в составе технической группы. На данный момент 32-летняя Ромашина с семью золотыми олимпийскими медалями является самой титулованной синхронисткой в истории.

«Надеюсь, что в дальнейшем такого не повторится. Понимаю, насколько важно для детей присутствие известных спортсменов, которые наблюдают за турниром. И получить автограф для ребят - большая радость. Буду ждать встречи с участниками в следующем году».



Фото: wsportlo.ru

Ежегодный турнир по синхронному плаванию имени великой спортсменки будут проводиться уже в третий раз и второй год подряд данные состязания будут включены в европейский календарь. Соответственно, на соревнованиях в Казани примут участие спортсмены из разных стран.

Так, гостями на кубке станут представители Турции, Чехии, Сербии, Узбекистана, а также Донецкой народной республики. Россию же представят 17 команд из 12 регионов страны, в том числе три команды из Татарстана - РСШОР по водным видам спорта «Акватика», Школы Татьяны Покровской Казанского училища олимпийского резерва и СШОР «Дельфин» из Набережных Челнов.

В прошлом году наша республика была представлена четырьмя командами. Стоит отметить, что татарстанские спортсменки на том турнире показали очень высокие результаты, попутно установив рекорд — сразу девять татарстанских микс-дуэтов успешно стартовали в этих состязаниях.

К слову, именно в прошлом году кубок вошел в календарь Европейской лиги плавания и получил статус международного.



Фото: minsport.tatarstan.ru

«В Татарстане делают много для организации Кубка. Председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания Республики Татарстан Ольга Павлова много делает для продвижения и развития нашего вида спорта» - заявила Светлана Ромашина.

Отметим, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса, турнир пройдет без зрителей, однако с соревнований будет организована трансляция.