Беременная девушка нападающего казанского "Рубина" Джордже Деспотовича попала в ДТП в центре Казани. Об этом сообщает "Бизнес-Онлайн".

Как сообщается, авария с участием Софьи Алендер случилась на улице Профсоюзной вечером 30 октября. Девушка двигалась на Mercedes в крайнем левом ряду, а виновник ДТП на Honda не заметил машину Софьи и въехал в бок. После чего Mercedes отбросило в здание.

На место происшествия оперативно приехала скорая помощь, которая госпитализировала находящуюся на 24-й неделе беременности девушку.

У пострадавшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом левой лучевой кости.