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Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Фото: открытые источники

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Конфеты - любимое лакомство, которым мы встречаем гостей, угощаем детей, дарим из друзьям. Хочется, чтобы лакомство было натуральным и безвредным. Но так случается не всегда. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, изучив то, что находится в фантиках популярных в РФ торговых марок конфет.

Для исследования взяли все типы конфет - от леденцов до шоколадных и вафельных конфет. Исследовали, в том числе и в лаборатории, 22 сладких набора.
Рассмотрев, что прячут производители под яркими фантиками и симпатичными коробками, эксперты пришли к выводу, что качественные конфеты предлагает только один бренд - Only. Молочные шоколадные фигурки этой марки не вызвали вопросов.

Но все остальные наборы Роскачество покупать для детей не советует. Нашли пальмовое масло, усилители вкуса, вредные консерванты, а в некоторых - даже этиловый спирт.

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