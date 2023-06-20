Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Конфеты - любимое лакомство, которым мы встречаем гостей, угощаем детей, дарим из друзьям. Хочется, чтобы лакомство было натуральным и безвредным. Но так случается не всегда. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, изучив то, что находится в фантиках популярных в РФ торговых марок конфет.

Для исследования взяли все типы конфет - от леденцов до шоколадных и вафельных конфет. Исследовали, в том числе и в лаборатории, 22 сладких набора.

Рассмотрев, что прячут производители под яркими фантиками и симпатичными коробками, эксперты пришли к выводу, что качественные конфеты предлагает только один бренд - Only. Молочные шоколадные фигурки этой марки не вызвали вопросов.

Но все остальные наборы Роскачество покупать для детей не советует. Нашли пальмовое масло, усилители вкуса, вредные консерванты, а в некоторых - даже этиловый спирт.