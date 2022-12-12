«Начнется с 12 декабря». Вводится новый запрет по отпускам для россиян

Россиянам рассказали о новом запрете, который коснется процедуры предоставления отпуска работникам. Изменения будут внесены в процесс выплаты денежной компенсации за отпуск. И это затронет ситуации, когда отдых сотруднику предоставляется в оперативном порядке, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты по труду, срок выплаты отпускных работникам, которые трудятся в компании официально, сейчас прописан в законодательстве. Деньги за отпуск сотрудник должен получить не позже чем за три дня до начала отдыха, причем речь идет о календарных днях, а не о рабочих. И если окончание такого срока выпадает на выходной или праздник, то деньги должны поступить на счет работника накануне.

Однако в ситуациях, когда работник просит предоставить ему отпуск срочно, возникают вопросы. Изменения в такой процесс решили внести депутаты, которые разработали законопроект для рассмотрения в нижней палате парламента.

Поправками планируют изменить правила выплаты отпускных в тех случаях, когда заявление на отпуск от сотрудника поступило всего за несколько дней до старта такого периода. Работодателям планируют установить конкретные сроки для выплаты отпускных в подобных ситуациях.

Так, если человек обычно получает зарплату на банковскую карту, ему компенсация должна будет поступить не позже чем через два дня после подачи заявления на отпуск. А если выплата производится через кассу организации, тогда деньги будут выдаваться уже после отпуска, но не позже первого рабочего дня.