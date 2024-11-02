Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Змея принесёт счастье на хвосте: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которым символ года подарит фантастический 2025

Известный астролог Павел Глоба делится своими п...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Известный астролог Павел Глоба делится своими прогнозами на предстоящий 2025 год, который пройдет под знаком Змеи. Согласно его словам, наступающий год обещает быть особенно удачным для представителей трех знаков зодиака, которым звезды и символ года предрекают значительные успехи и счастливые перемены в жизни.

1. Телец
Тельцам год Змеи предоставит уникальные возможности для финансового роста и карьерного продвижения. Глоба советует представителям этого знака активизировать свою деятельность и не бояться принимать смелые решения, так как именно они приведут к значительному улучшению положения.

2. Дева
Девам год Змеи принесет гармонию в личные отношения и успехи в образовательных начинаниях. Астролог подчеркивает, что для Дев наступит время решительных действий и новых начинаний, которые будут поддержаны благоприятными звездными аспектами.

3. Скорпион
Для Скорпионов 2025 год станет временем исполнения желаний и достижения долгожданных целей. Глоба уверен, что именно Скорпионы смогут максимально использовать свои таланты и навыки, получая заслуженное признание и успех в обществе и профессиональной сфере.

Павел Глоба напоминает, что год Змеи требует от всех знаков зодиака внимательности и мудрости, но именно Телец, Дева и Скорпион смогут извлечь максимальную пользу из предоставленных звездами возможностей. Следуя этим рекомендациям и веря в свои силы, представители указанных знаков смогут сделать 2025 год одним из самых успешных в своей жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

Новости России

5 часов назад

Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему

дезинфекция от тараканов ивантеевка

Новости Казани

10 часов назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Интересное в Казани

3 дня назад

"Хочу свой дом, но где?": рассказываем, как профессионалы выбирают участки для коттеджных поселков под Казанью

ремонт редуктора культиватора в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Татарстана

23 часа назад

Названы 7 знаков Зодиака, которым повезет в любви и карьере в 2025 году

Новости Казани

день назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Новости Татарстана

день назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Татарстана

9 часов назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне
Новости Казани
час назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Известно, что школа появится на Портовой улице

Новости Татарстана

18 минут назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Новости Татарстана

2 часа назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
час назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

4 часа назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

4 часа назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной
Они пускают деньги на ветер: стоматолог из Каза...
Интересное в Казани
6 дней назад

Они пускают деньги на ветер: стоматолог из Казани рассказала о необходимых и бесполезных процедурах в кабинете стоматолога