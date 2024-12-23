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В Альметьевске газовиков не пустили в квартиру

В Альметьевске сотрудникам газовой компании не ...

Алиса Петрова

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В Альметьевске сотрудникам газовой компании не удалось получить доступ к квартире в доме No41 на улице Тельмана для проведения планового технического обслуживания оборудования.

Несмотря на то, что газовики дважды приходили с уведомлениями, дверь так и оставалась закрытой.

Ситуация обострилась, когда выяснили, что все предупреждения были направлены предыдущему владельцу квартиры, который уже давно переехал. Новые данные о нынешнем жильце почему-то не были обновлены в документах. Этот недоразумение стало причиной конфликта: специалисты были возмущены тем, что их усилия по обеспечению безопасности попросту игнорировались.

Только спустя долгий год после этого инцидента сотрудник федеральной службы наконец подписал договор с поставщиком услуг, однако это тоже стало нарушением сроков. В конечном итоге дело об административном правонарушении было закрыто: оказалось, что техобслуживание газового оборудования в квартире уже прошло. Так закончилась эта запутанная история, оставив за собой вопросы о том, насколько важно следить за актуальностью данных и соблюдать коммуникацию между жителями и службами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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