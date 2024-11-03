Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Змея ползет со счастьем на хвосте: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которым символ года принесет фантастический 2025

С приближением 2025 года астрологические прогно...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

С приближением 2025 года астрологические прогнозы начинают набирать актуальность среди тех, кто верит в влияние звезд на свою судьбу. Известный астролог Павел Глоба делится своими прогнозами относительно того, как символ года — змея — повлияет на представителей различных знаков зодиака. Согласно его словам, 2025 год станет особенно удачным для трех знаков.

Первым в списке счастливчиков оказался Телец. По словам Глобы, представителям этого знака змея принесет стабильность и значительные успехи в финансовых делах. Тельцам следует ожидать значительного улучшения материального положения, а также возможности для инвестиций, которые окажутся крайне выгодными.

Следующим знаком, на который змея окажет благоприятное воздействие, станет Дева. Павел Глоба утверждает, что для Дев начнется период расцвета карьеры. Профессиональные усилия не останутся без внимания, и многие Девы смогут достичь новых высот в своей профессиональной деятельности.

И наконец, Стрелец — третий знак, которому змея принесет удачу в грядущем году. Стрельцам стоит ожидать приключений и важных жизненных открытий. Путешествия и новые знакомства обогатят их опыт и принесут массу положительных эмоций.

Павел Глоба подчеркивает, что 2025 год обещает быть наполненным событиями и переменами, особенно для тех, кто открыт новым возможностям и не боится перемен. Для Тельца, Девы и Стрельца этот год станет временем роста и реализации потенциала, а змея, символ года, будет сопутствовать им в их начинаниях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Новости России

день назад

Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему

сетки от тараканов с установкой

Новости Казани

день назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Новости Татарстана

3 дня назад

Видеоаналитика против фрода: как умные камеры помогают в борьбе с потенциальными случаями мошенничества

установка мойки из искусственного камня в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Новости Казани

день назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне

Новости Казани

день назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова
Лонгриды
2 дня назад

«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

В России снова ЦБ поднял ключевую ставку. Тепер...

Новости Татарстана

день назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Новости России

день назад

ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбирают жилье

Новости Казани

день назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

день назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
день назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

день назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Татарстана

день назад

В РТ известна программа Дня народного единства

Новости Казани

день назад

Казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка
МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошен...
Важное в РТ
6 дней назад

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора