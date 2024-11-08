Новости России
· 16+ · Служба новостей

Жители регионов одолжили до зарплаты в Волго-Вятском банке Сбербанка 4,3 млрд рублей

Подписаться в Telegram

erid: LjN8K7pEv

За 9 месяцев сервисом «Деньги до зарплаты» жители воспользовались 800 тысяч раз. Общая сумма выданных средств составила более 4,3 млрд рублей.

Больше всего сервис был востребован в марте 2024 года - это на 15% больше, чем среднемесячные значения за 9 месяцев текущего года. Чаще всего сервисом пользуются клиенты в возрасте от 35 до 45 лет. При этом мужчины прибегают к сервису чаще женщин.

Чаще всего займами до зарплаты пользовались жители Нижегородской области – более 178 тысяч раз, Республики Татарстан – более 150 тысяч раз и Пермского края – более 145 тысяч раз.

Юрий Бычковский, заместитель председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Когда до зарплаты ещё далеко, а средства нужны прямо сейчас, выручают «Деньги до зарплаты». Традиционно мы фиксируем рост спроса на этот сервис перед началом летнего сезона, учебного года, а также во время праздников. Получить деньги можно практически моментально в приложении СберБанк Онлайн, и, что ключевое, потратить на любые цели. Займ абсолютно безопасен в отличии от микрозаймов, потому что условия просты и прозрачны. Я считаю, что это уникальная услуга на банковском рынке и именно поэтому для жителей она стала привычным инструментом и надежным помощником».

Александра Александровна, воспитатель детского сада №439, Нижний Новгород:
«Сервис «Деньги до зарплаты» меня очень выручает. Я, как зарплатный клиент Сбера, пользуюсь им регулярно. Иногда может потребоваться совсем небольшая сумма, например, 1 000 рублей, а иногда я беру половину от своей зарплаты, чтобы совершить крупную покупку. Деньги приходят в течение нескольких минут, поэтому я могу оформить займ даже стоя на кассе магазина. Распоряжаться ими можно как угодно — снимать наличными или оплачивать картой. И очень удобно, что вернуть деньги можно после зарплаты - сумма погашения списывается автоматически».

Деньги до зарплаты предоставляются в рамках кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — кредит). Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования 1 месяц. Минимальная сумма кредита – 1000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Подробная информация: https://www.sberbank.com/ru/person/credits/money/dengi-do-zarplaty

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости России

день назад

ВТБ поддержал программу VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в регионах России

обработка помещений от грызунов

Новости Татарстана

день назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости России

3 дня назад

ВТБ: в октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

установка стеклянной двери в Санкт-Петербурге

Лонгриды

23 часа назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

Новости Татарстана

день назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Казани

8 часов назад

Сын мэра Казани Тагир Метшин стал старшим преподавателем Казанского вуза

Новости Татарстана

день назад

В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей

Новости Татарстана

день назад

Мать 9 детей задолжала миллионы по алиментам
Новости Казани
4 часа назад

Движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре

На территории работают 86 человек и 24 единицы ...

Новости Татарстана

2 часа назад

УК оштрафовали на 125 тысяч рублей из-за затопленного подвала и мусора

Новости России

день назад

Российские студенты выиграли стипендию бонусами Спасибо на целый год

Новости Казани

3 часа назад

Девушка из Казани в музыкальном шоу «Ярче звёзд» поборется за 500 000 рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Челнинка нашла тело 34-летнего сына в подъезде
В Чистополе женщина «купила» у мошенников мореп...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Чистополе женщина «купила» у мошенников морепродукты на 90 тысяч

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ открылся парк альпак

Новости Казани

6 часов назад

В Казани судят 56-летнего таксиста-отравителя, ему грозит до 20 лет заключения

Новости Казани

8 часов назад

Не все дома казанцев дождутся капительного ремонта
У девелопера, государства, частника или в СНТ? ...
Интересное в Казани
6 дней назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка