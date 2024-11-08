Жители регионов одолжили до зарплаты в Волго-Вятском банке Сбербанка 4,3 млрд рублей

За 9 месяцев сервисом «Деньги до зарплаты» жители воспользовались 800 тысяч раз. Общая сумма выданных средств составила более 4,3 млрд рублей.

Больше всего сервис был востребован в марте 2024 года - это на 15% больше, чем среднемесячные значения за 9 месяцев текущего года. Чаще всего сервисом пользуются клиенты в возрасте от 35 до 45 лет. При этом мужчины прибегают к сервису чаще женщин.

Чаще всего займами до зарплаты пользовались жители Нижегородской области – более 178 тысяч раз, Республики Татарстан – более 150 тысяч раз и Пермского края – более 145 тысяч раз.

Юрий Бычковский, заместитель председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Когда до зарплаты ещё далеко, а средства нужны прямо сейчас, выручают «Деньги до зарплаты». Традиционно мы фиксируем рост спроса на этот сервис перед началом летнего сезона, учебного года, а также во время праздников. Получить деньги можно практически моментально в приложении СберБанк Онлайн, и, что ключевое, потратить на любые цели. Займ абсолютно безопасен в отличии от микрозаймов, потому что условия просты и прозрачны. Я считаю, что это уникальная услуга на банковском рынке и именно поэтому для жителей она стала привычным инструментом и надежным помощником».

Александра Александровна, воспитатель детского сада №439, Нижний Новгород:

«Сервис «Деньги до зарплаты» меня очень выручает. Я, как зарплатный клиент Сбера, пользуюсь им регулярно. Иногда может потребоваться совсем небольшая сумма, например, 1 000 рублей, а иногда я беру половину от своей зарплаты, чтобы совершить крупную покупку. Деньги приходят в течение нескольких минут, поэтому я могу оформить займ даже стоя на кассе магазина. Распоряжаться ими можно как угодно — снимать наличными или оплачивать картой. И очень удобно, что вернуть деньги можно после зарплаты - сумма погашения списывается автоматически».

Деньги до зарплаты предоставляются в рамках кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — кредит). Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования 1 месяц. Минимальная сумма кредита – 1000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Подробная информация: https://www.sberbank.com/ru/person/credits/money/dengi-do-zarplaty