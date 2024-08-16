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· 16+ · Полина Модестова

Затронет всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: в обороте новые деньги — старые превратятся в фантики?

В последние месяцы в России начало циркулироват...

bogatyr.club

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В последние месяцы в России начало циркулировать обновление наличности — появились купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Это событие не обошло стороной внимание общественности, породив серию вопросов и опасений среди граждан. Основной из них: не утратят ли свою юридическую силу старые деньги?

Отвечая на этот вопрос, стоит отметить, что Центральный банк России не только обогатил дизайн новыми элементами, но и значительно повысил степень защиты денег. Примеры модернизации видны на каждой банкноте: 1000-рублевая купюра гордится изображениями Нижегородского кремля и архитектурных вех Татарстана, а 5000-рублевая отмечена символами пространственного моста между Европой и Азией, а также рассказывает «Сказ об Урале» через изображение известной стелы.

Сохранение цветовой палитры — бирюза и красный для различных номиналов — подчеркивает уважение к традициям. Однако самым заметным новшеством стали QR-коды, расположенные на банкнотах, которые направляют пользователя на официальный сайт Центрального банка. Здесь каждый может ознакомиться с информацией о признаках подлинности купюр, что весьма актуально на фоне возможного роста числа подделок.

Банк России подчеркивает, что новые и старые банкноты будут обращаться параллельно. Таким образом, купюры выпуска 1997 года сохранят свою законную силу и будут функционировать в экономике наравне с новыми. Это гарантирует, что переход на обновленные банкноты будет мягким и не вызовет дискомфорта у населения.

Новация затрагивает каждого, кто предпочитает пользоваться наличными. Эти изменения направлены на повышение защищенности финансовых операций и облегчение повседневных платежей, обеспечивая при этом большую безопасность и уверенность каждого гражданина.

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