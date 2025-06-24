Жара до +38 и смерчи: россиян ждет "погодная рулетка" с 1 июля 2025 - прогноз от синоптиков

Жара, засуха, грозы и ливни — в июле 2025 Россия готовится ко множеству метеоявлений. Почему синоптики говорят о резких перепадах погоды, когда ждать температурных пиков и где возможны стихийные бедствия? Изучаем прогнозы экспертов — подробно и доступно.

Жаркая первая половина июля

Согласно данным метеоролога Александра Сергеева (NEWS.ru), начало июля будет спокойным: сухо, солнечно, с редкими дождями — отличное время для отдыха, поездок или дачи. Но расслабляться не стоит: середина месяца принесёт настоящие температурные рекорды:

По Центральной России и Поволжью температура поднимется до +30…+35 °C. В южных регионах синоптики не исключают «адские» +38 °C — рекордные значения, обусловленные глобальным потеплением. В Москве — дневные +28…+30 °C, ночами +16…+19 °C.

Вторая половина июля: дожди и резкие скачки

Начиная с 15 июля, усиливаются циклоны с Атлантики (по Центру «Фобос» и Гидрометцентру):

Днём возможны грозы и ливни, чередующиеся с жарой.

Под конец июля — пик осадков, локальные подтопления, шквалы ветра до 8 м/с.

Такие погодные перепады повышают вероятность нестандартных явлений — смерчей и ураганов.

Ураганы и смерчи: реальная угроза

Александр Сергеев отмечает рост числа штормовых событий в европейской части России: жаркие и влажные движения воздуха способствуют образованию смерчей. Ожидается, что в июле 2025 их может быть сразу несколько:

Смерчи чаще возникают на границе изменения атмосферных фронтов — эти «качели» усиливают риски.

В последние годы такие явления уже фиксировались даже в центральных регионах, включая Подмосковье.

Правда: в 2023 году Росгидромет зафиксировал рекорд — более 35 смерчей только за летний сезон.