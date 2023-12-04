«Запретят переселяться целыми аулами»: в Госдуме предложили запретить мигрантам становиться «соотечественниками»

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что в законодательный орган нашей страны будет внесен законопроект, подразумевающий уточнение понятия «соотечественник», который, в свою очередь, касается миграционной политики российского государства.

Согласно законопроекту, «соотечественниками» по праву будут считаться только те люди и семьи, которые владеют русским языком, а также не представляют национальные государства, образованные за пределами Российской Федерации.

Другими словами, Михаил Матвеев считает, что семьи, которые не разговаривают на русском языке, не могут считаться «соотечественниками», потому что не поддерживают «духовную, культурную и правовую связь» с государством, в котором проживают.

Представитель КПРФ объяснил, что целью законопроекта является прежде всего «убрать лазейку, позволяющую под видом „соотечественников“ переселяться в Россию целыми аулами мигрантам из Средней Азии». По его мнению, это станет первым серьезным шагом в совершенствовании миграционных российских законов, в первую очередь направленных на интересы коренных народов.

Добавим, что власти и правительство Российской Федерации не впервые заявляют о своих намерениях принять меры в отношении мигрантов. Глава МВД Владимир Колокольцев в 2023 году призывал ужесточить процессы получения иностранцами гражданства нашей страны. Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель главы МИД РФ, считает, что для получения гражданства необходимо ввести специальные экзамены. А также в Государственной думе ранее рассматривался законопроект, направленный на борьбу с легализацией в нашей стране мигрантов посредством заключения фиктивных браков и установления отцовства.