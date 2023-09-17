Whatsapp заблокируют навсегда? В Госдуме сделали важное заявление
Россияне могут остаться без любимого мессенджера WhatsApp, поскольку его могут запретить и на этот раз совершенно серьезно и обоснованно.
WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Остальные ее продукты были заблокированы решением Гепрокуратуры, но для WhatsApp сохранили возможность работать на российских устройствах в качестве исключения. Ее сочли средством общения, а не распространения массовой информации.
Сейчас ситуация изменилась - WhatsApp выпустили обновление, в котором подразумевается для пользователей возможность ведения канала, как в Телеграме.
Первый замглавы Комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин:
"Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена".