Whatsapp заблокируют навсегда? В Госдуме сделали важное заявление

Россияне могут остаться без любимого мессенджера WhatsApp, поскольку его могут запретить и на этот раз совершенно серьезно и обоснованно.

WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Остальные ее продукты были заблокированы решением Гепрокуратуры, но для WhatsApp сохранили возможность работать на российских устройствах в качестве исключения. Ее сочли средством общения, а не распространения массовой информации.

Сейчас ситуация изменилась - WhatsApp выпустили обновление, в котором подразумевается для пользователей возможность ведения канала, как в Телеграме.

Первый замглавы Комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин: