Жителей Татарстана предупреждают о ветре с дождем и гололедице

МЧС России по РТ предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. В ведомстве напоминают, что во время сильного ветра не стоит находиться под рекламными конструкциями, дорожными знаками и линиями электропередачи. На улице рекомендуется соблюдать осторожность.

Прогноз погоды:

15 марта – переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер усилится до 15–20 м/с, в Казани – 15–17 м/с. Температура ночью +1…+6 °C, днём +5…+10 °C.

16 марта – похолодание, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер местами до 13 м/с. Температура ночью –1…–6 °C, днём –1…+3 °C. На дорогах ожидается гололедица.

17 марта – снег, мокрый снег и дождь, местами умеренные осадки. Ветер усилится до 14 м/с. Температура ночью 0…–5 °C, днём 0…+5 °C. Гололедица сохранится.

Жителям Татарстана советуют учитывать погодные условия и соблюдать меры предосторожности.