Что известно о городе Мачу-Пикчу, который загадочно исчез

Исследователи называют это место «затерянной цитаделью инков». Древний город расположен на горном массиве в Южной Америке на высоте 2450 метров. Он был основан в XV веке, а в 1911 году вновь открыт путешественником Хирамом Бингхамом.

С вершины открывается панорама на руины поселения, сохранившиеся до наших дней, а также потрясающие природные виды. По мнению археологов, это место наглядно демонстрирует высокий уровень инженерного мастерства и мощь империи инков.

До сих пор остаётся загадкой, почему жители покинули Мачу-Пикчу. У учёных есть несколько гипотез. Одна из них предполагает, что причиной стала эпидемия оспы. Другая версия указывает на возможное нападение враждебных племён. Согласно третьей теории, население могло покинуть город после того, как захватчики осквернили их священные места, пишет дзен-канал «Популярная наука».