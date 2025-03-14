Новости Казани
· 16+ · Ольга Созонова

Звук: жители Казани в 2024 году слушали Татьяну Куртукову и аудиокнигу «Дюна»

Подписаться на Дзен.канал

HiF-стриминг Звук и Сбер рассказали о самых популярных треках, исполнителях, жанрах, подкастах и аудиокнигах среди казанцев. В прошлом году в Казани чаще всего слушали треки от Татьяны Куртуковой, ANNA ASTI, Jazzdauren, Юрия Шатунова, Norman Dück, Татьяны Куртуковой, 5УТРА, а из книг предпочитали роман «Пассажир».

Аналитики HiFi-стриминга Звук собрали данные о предпочтениях казанцев и теперь делятся итогами прослушиваний 2024 года.

Самыми популярными треками стали «Матушка» от Татьяны Куртуковой, «Царица» ANNA ASTI, «Дарите женщинам цветы» Jazzdauren, сразу за ними расположились «Седая ночь» от Юрия Шатунова и «Сансарат» в исполнении Басты и других артистов. ANNA ASTI и Баста стали самыми популярными исполнителями, вместе с ними в пятерку лучших вошли «Король и Шут», «Кино» и Artik & Asti. В целом жители Казани предпочитают слушать поп и рок, но также любят хип-хоп, электронику и альтернативный рок.

Почти так же часто, как музыка, в наушниках казанцев звучат подкасты и аудиокниги. На первых местах детский «ХРУМ или Сказочный детектив», тру-крайм «Дневники Лоры Палны» и «Закат империи» Андрея Аксёнова. Также часто слушают «KuJi Podcast» Андрея Коняева и Тимура Каргинова, «Minaev Live» Сергея Минаева.

Из литературы жители Казани предпочитают слушать космический эпос Фрэнка Герберта «Дюна», романы «Задача трех тел» Лю Цысиня, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Пассажир» Жана-Кристофа Гранже.

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук:

«В аудиосервисе Звук каждый может найти подходящий аудиоконтент под настроение и жизненную ситуацию. Кто-то выбирает аудиокниги, чтобы погрузиться в удивительные истории, кому-то хочется узнавать новое через подкасты, а кто-то включает рекомендательную волну Сила Звука и наслаждается музыкой. Нам в команде важно понимать, что интересно пользователям и как отличаются их вкусы в зависимости от города или региона. Мы собрали статистику и узнали, что жители Казани выбирают поп-музыку, тру-крайм и образовательные подкасты».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане судья скрыл гражданство США у 2 детей и получил благодарность

Интересное в Казани

21 час назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

летающий жук коричневый

Не у нас

7 часов назад

В Великобритании 2 таксы попытались съесть тело хозяйки

Интересное в Казани

2 дня назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

монтаж ковролина цена в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова сняла видео на байкальском льду

Не у нас

4 часа назад

В Перу нашли подземные туннели инков

Не у нас

день назад

В Тобольске взорвался частный дом

Новости Казани

день назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина
Новости Татарстана
5 часов назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Новости Казани

12 минут назад

Мошенники все еще чаще всего звонят татарстанцам от имени банков, операторов и правоохранителей

Новости Казани

37 минут назад

В Казани рабочий упал и погиб на стройке

Новости Казани

37 минут назад

Звук: жители Казани в 2024 году слушали Татьяну Куртукову и аудиокнигу «Дюна»

Не у нас

час назад

Что известно о городе Мачу-Пикчу, который загадочно исчез
Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
22 минуты назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Татарстана

час назад

Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp

Новости Казани

4 часа назад

На стройке в Казани произошла массовая драка

Не у нас

4 часа назад

В Гатчине обвиненный в педофилии 62-летний мужчина покончил с собой
Спазмы, зажимы, выгорание: рассказываем, что по...
Интересное в Казани
7 дней назад

Спазмы, зажимы, выгорание: рассказываем, что поможет казанцам избавиться от хронического стресса