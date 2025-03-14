Звук: жители Казани в 2024 году слушали Татьяну Куртукову и аудиокнигу «Дюна»

HiF-стриминг Звук и Сбер рассказали о самых популярных треках, исполнителях, жанрах, подкастах и аудиокнигах среди казанцев. В прошлом году в Казани чаще всего слушали треки от Татьяны Куртуковой, ANNA ASTI, Jazzdauren, Юрия Шатунова, Norman Dück, Татьяны Куртуковой, 5УТРА, а из книг предпочитали роман «Пассажир».

Аналитики HiFi-стриминга Звук собрали данные о предпочтениях казанцев и теперь делятся итогами прослушиваний 2024 года.

Самыми популярными треками стали «Матушка» от Татьяны Куртуковой, «Царица» ANNA ASTI, «Дарите женщинам цветы» Jazzdauren, сразу за ними расположились «Седая ночь» от Юрия Шатунова и «Сансарат» в исполнении Басты и других артистов. ANNA ASTI и Баста стали самыми популярными исполнителями, вместе с ними в пятерку лучших вошли «Король и Шут», «Кино» и Artik & Asti. В целом жители Казани предпочитают слушать поп и рок, но также любят хип-хоп, электронику и альтернативный рок.

Почти так же часто, как музыка, в наушниках казанцев звучат подкасты и аудиокниги. На первых местах детский «ХРУМ или Сказочный детектив», тру-крайм «Дневники Лоры Палны» и «Закат империи» Андрея Аксёнова. Также часто слушают «KuJi Podcast» Андрея Коняева и Тимура Каргинова, «Minaev Live» Сергея Минаева.

Из литературы жители Казани предпочитают слушать космический эпос Фрэнка Герберта «Дюна», романы «Задача трех тел» Лю Цысиня, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Пассажир» Жана-Кристофа Гранже.

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук:

«В аудиосервисе Звук каждый может найти подходящий аудиоконтент под настроение и жизненную ситуацию. Кто-то выбирает аудиокниги, чтобы погрузиться в удивительные истории, кому-то хочется узнавать новое через подкасты, а кто-то включает рекомендательную волну Сила Звука и наслаждается музыкой. Нам в команде важно понимать, что интересно пользователям и как отличаются их вкусы в зависимости от города или региона. Мы собрали статистику и узнали, что жители Казани выбирают поп-музыку, тру-крайм и образовательные подкасты».