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Ввели штрафы до 400 тысяч уже с 1 сентября: кого из автомобилистов коснется?

С началом осени по всей России вводятся новые з...

stolicaonego.ru

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С началом осени по всей России вводятся новые законодательные меры, касающиеся водителей такси и общественного транспорта. Цель - повысить безопасность для пассажиров.

Нововведения в страховании такси

Уже с этого месяца каждый таксист должен будет обладать полисом обязательного страхования гражданской ответственности. В случае аварии, в которой пассажир получит травмы, страховка покроет расходы до двух миллионов рублей — значительное увеличение по сравнению с предыдущим максимумом в 500 тысяч рублей по ОСАГО. Несоблюдение нового правила повлечет за собой серьезные штрафы для водителей.

Ужесточение контроля за общественным транспортом

Перевозчики, работающие без соответствующей лицензии, теперь могут столкнуться с штрафами до 400 тысяч рублей, а за серьезные нарушения лицензионных условий — до 200 тысяч рублей. К тому же, в случае повторных нарушений, им может быть временно запрещено заниматься транспортной деятельностью.

Защита прав особых категорий граждан

В новый пакет законов включена защита для детей и людей с инвалидностью, которым теперь запрещено высаживать из транспорта в любой ситуации. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей для ответственных лиц.

Льготы при оплате штрафов

Предусмотрена возможность оплаты штрафов за неоплату проезда по платным дорогам со скидкой в 50%, если уплата произойдет в течение первых 20 дней после вынесения решения. Это упрощение процесса касается всех видов платных дорог и направлено на уменьшение административной нагрузки на водителей.

Эти законодательные изменения ожидаются с целью повышения уровня безопасности на дорогах и улучшения качества транспортных услуг, обеспечивая при этом справедливость и защиту прав граждан в транспортной сфере.

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