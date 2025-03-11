В 2024 году 155 клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ стали резидентами льготных правовых режимов Дальнего Востока и Арктики, что стало рекордом за все время работы таких механизмов господдержки. Объем новых заявленных инвестиций превышает 60 млрд рублей. ВТБ обслуживает сейчас более тысячи клиентов среднего и малого бизнеса в преференциальных режимах или каждого третьего резидента.

Наиболее популярными регионами для новых резидентов стали Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область. В структуре этих предприятий лидируют сферы услуг, строительства и логистики.

«Практический каждый третий резидент преференциальных режимов выбирает ВТБ своим финансовым партнером, а общий инвестпортфель наших клиентов превышает 824 млрд рублей. Сегодня в фокусе их внимания не только Дальний Восток, но и Арктика, на которую приходится уже треть запланированного объема инвестиций и более половины новых резидентов в 2024 году. Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики мы стремимся комплексно поддерживать инвесторов на всех этапах реализации их проектов – от выбора льготного режима до предоставления инструментов для оптимизации бизнес-процессов», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.



В рамках заключенного на ВЭФ-2023 соглашения КРДВ и ВТБ реализуют проект по информированию жителей ДФО и российской Арктики о мерах государственной поддержки для старта и развития бизнеса. В том числе - о способах получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), Свободного порта (СПВ), Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и преференциального режима на Курильских островах (КОРФ), налоговых льготах и административной поддержке, возможностях привлечения финансирования под новые инвестиционные проекты, применения сервисов и услуг. В проекте принимают участие 16 регионов и 15 офисов банка по обслуживанию юридических лиц от Мурманска до Приморского края.

«Главной задачей нового проекта является повышение привлекательности регионов для новых инвесторов и помощь действующим резидентам в успешной реализации заявленных проектов, эффективное сопровождение резидентов, вышедших на операционную стадию. Для нас важно делать работу бизнеса удобной и простой, повышать стандарты привлечения и сопровождения российских и иностранных инвесторов. Для этого мы, учитывая мнение предпринимателей и экономическую ситуацию в России и в мире, непрерывно донастраиваем и совершенствуем преференциальные режимы, вводим новые механизмы господдержки, расширяем и актуализируем набор сервисов и услуг. В рамках сотрудничества с ВТБ более 150 сотрудников организации, работающих с корпоративным сегментом, прошли специальный курс обучения КРДВ о мерах господдержки для старта и развития бизнеса, простых и удобных способах получения статуса резидента ТОР, СПВ, АЗРФ и КОРФ для дальнейшего информирования клиентов банка. Для наглядности разработана кобрендинговая информационная печатная продукция, которая также содержит информацию о привлечении финансирования для реализации инвестпроектов», – сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

По его словам, преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики предлагают инвесторам выгодные возможности для успешной реализации бизнес-идей в самых разных сферах. Это подтверждается количеством проектов, созданных резидентами преференциальных режимов – более 1000 крупных, средних и малых предприятий в таких отраслях, как жилищное строительство, логистика, сфера услуг, туризм, нефте- и газохимия, горнодобыча, медицинская и авиационная промышленность, лесная и рыбоперерабатывающая отрасли. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике резидентами ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ с применением других мер господдержки, составляет около 3,8 тысячи – 89% из них являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Объем привлеченных инвестиций составляет более 11,4 триллионов рублей, из которых 5,4 триллиона уже вложено. Создано более 167 тысяч рабочих мест.

Справка: 18 территорий опережающего развития (ТОР) – комплексный режим, в котором государство обеспечивает резидента земельным участком по льготной аренде с возможностью его выкупить после реализации проекта и необходимой инфраструктурой. Резидент платит сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, 5 лет имеет возможность не платить налоги на имущество и прибыль, нулевой налог на землю действует первые 3-5 лет. Также резидентам доступны режим свободной таможенной зоны (СТЗ), привлечение иностранной рабочей силы без квот и другие преференции.

Свободный порт Владивосток (СПВ) – распространенный на 22 муниципалитета в пяти регионах ДФО, предоставляет резидентам возможность платить сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, на 5 лет обнулены налоги на имущество и прибыль, нулевой налог на землю действует первые 3-5 лет. Доступны режим СТЗ, привлечение иностранной рабочей силы без квот, другие преференции.

Необходимый минимальный объем инвестиций в свои проекты для резидентов ТОР и СПВ должен составлять 500 000 рублей.

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) — крупнейшая особая экономическая зона в мире, распространена на 10 регионов российской Арктики. Резиденты получают налоговые льготы, такие как нулевая ставка налога на прибыль при зачислении в федеральный бюджет (на 10 лет) и пониженные ставки налога на прибыль при зачислении в бюджет субъекта Российской Федерации в течение 10 лет (ставки варьируются в зависимости от регионального законодательства), пониженная ставка земельного налога и налога на имущество, пониженная ставка НДПИ (кроме угля и углеводородов), возмещение страховых взносов посредством субсидирования 75% объема страховых взносов (за исключением проектов по добыче углеводородного сырья).

Минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект резидента АЗРФ должен составлять не менее 1 000 000 рублей.

Курильские острова РФ (КОРФ) представляют собой территорию с особым режимом для предпринимателей, где инвесторам предоставляются налоговые льготы, сниженные страховые взносы и упрощенные административные процедуры для поддержки и развития бизнеса. Режим действует на всей территории Курильских островов. Участникам доступны нулевая ставка налога на прибыль, землю, имущество. Кроме этого, на территории КОРФ действует режим 0% транспортного налога, а также 7,6% страховых взносов. Все льготы действуют 20 лет с момента регистрации резидента. Также для участников предусмотрена возможность предоставления земельных участков без торгов, применение процедуры СТЗ. Получателем налоговых, страховых и административных преференций могут стать организации, регистрация которых осуществлена на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области после 1 января 2022 года и не имеющая обособленных подразделений за пределами Курильских островов. Требований по осуществлению инвестиций не предусмотрено, никаких дополнительных согласований для получения налоговых льгот не требуется.