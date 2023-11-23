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Все перевернется с ног на голову: Тамара Глоба сулит одному знаку зодиака новую жизнь в конце ноября

Все перевернется с ног на голову: Тамара Глоба сулит одному знаку зодиака новую жизнь в конце ноября

topnews.ru

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Знаменитый по всей России астролог Тамара Глоба назвала всего один знак зодиака, в жизни которого в конце завершающего осень 2023 года месяца начнется сплошная белая полоса везения и счастья, сообщает progorod43.ru.

Представители знака зодиака телец в самое ближайшее время ощутят, что в их жизни происходят значительные удачные перемены. Однако это не случайность. Астролог заявила, что увлекательные поездки, новые удачные знакомства, а также начало отношений, которые в будущем станут крепкими и долгими - это подарки вселенной. Более того, родившихся под вышеназванным созвездием в конце ноября ожидает стремительный карьерный рост, которому поспособствует встреча с мудрым и грамотным человеком, говорит гороскоп Тамары Глобы.

Астролог добавила, что в финальный осенний месяц тельцам стоит начать задумываться о создании собственного дела, а также о смене своего места жительства.


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