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Рустам Минниханов вручил медаль «За заслуги перед РТ» Максиму Беляеву

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ...

пресс-служба Верховного суда РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о вручении медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» председателю уголовной коллегии Верховного суда РТ Максиму Беляеву. Этот документ, подписанный 28 декабря, стал официальным признанием его выдающихся заслуг в укреплении правопорядка и многолетней преданности профессии.

В тексте указа отмечено, что награда присуждена «за значительный вклад в обеспечение законности и защиты прав граждан, а также за многолетний труд на благо Республики Татарстан».

Максим Беляев начал свою юридическую карьеру после окончания Казанского государственного университета, где также защитил диссертацию, став доктором юридических наук. Его профессиональный путь насчитывает более 31 года, в течение которых он решал самые сложные задачи уголовного судопроизводства. Беляев известен рассмотрением резонансных дел, связанных с организованной преступностью и тяжкими преступлениями, и нередко назначал строгие наказания, включая пожизненное лишение свободы.

За свою карьеру он был удостоен многих наград, включая звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» (2018), «Судья года Республики Татарстан» (2020) и «Судья года России» (2022).

Беляев активно занимается научной работой: под его авторством вышло более 90 публикаций, включая монографии, учебные пособия и статьи. Он выступал на пленумах Верховного суда РФ, где представлял свои исследования, и участвовал в международных проектах, включая сессии Европейского суда по правам человека и встречи в Совете Европы.

Особое внимание он уделяет правовому просвещению. Беляев является автором книг «Бандитская Казань» и «Бандитский Татарстан», которые стали популярными благодаря детальному описанию криминальной истории региона. Эти труды помогают лучше понять эволюцию правопорядка и необходимость строгого соблюдения закона.

Максим Беляев также выступает за открытость судебной системы и повышение ее прозрачности. Он инициировал проекты, направленные на улучшение взаимодействия между гражданами и судебными органами.

Эта награда стала очередным подтверждением высокого уровня его профессионализма и личного вклада в правовую систему Татарстана.

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